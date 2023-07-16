Город
09:42, 16 июля 2023
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Массовая авария произошла в Подмосковье

16 машин столкнулись на трассе под Одинцово.

Массовая авария произошла в Подмосковье
Фото: Сергей Булкин / <a href="https://globallookpress.com/" target="_blank">Globallookpress.com</a>

О произошедшей в Одинцовском городском округе массовой автоаварии рассказывает в своем Telegram-канале подмосковная полиция. 16 машин столкнулись на 19-м километре трассы М-1 «Беларусь» по направлению движения в сторону Москвы.

По имеющейся информации, наезд на 15 двигавшихся в попутном направлении автомобилей совершил водитель грузовика марки Scania. Причиной стала техническая неисправность.

В результате ДТП пострадало три человека. С телесными повреждениями их доставили в ближайшую больницу.

Ранее ДТП с участием иномарки и электросамоката в Москве попало на видео.