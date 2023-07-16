Массовая авария произошла в Подмосковье

О произошедшей в Одинцовском городском округе массовой автоаварии рассказывает в своем Telegram-канале подмосковная полиция. 16 машин столкнулись на 19-м километре трассы М-1 «Беларусь» по направлению движения в сторону Москвы.

По имеющейся информации, наезд на 15 двигавшихся в попутном направлении автомобилей совершил водитель грузовика марки Scania. Причиной стала техническая неисправность.

В результате ДТП пострадало три человека. С телесными повреждениями их доставили в ближайшую больницу.

Ранее ДТП с участием иномарки и электросамоката в Москве попало на видео.