Массовая авария с участием десяти автомобилей произошла в Новой Москве

Массовая авария произошла в Новой Москве, сообщает столичный Департамент транспорта. По информации СМИ, в ДТП пострадало десять автомобилей.

«На 59-м км Киевского шоссе произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что движение машин на этом участке дороги затруднено. Информация о пострадавших и детали произошедшего уточняются.

Как сообщает РЕН ТВ, на шоссе столкнулись восемь легковых автомобилей и две фуры.

Ранее в Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности до понедельника из-за гололедицы.