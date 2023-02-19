В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики Гидрометцентра России продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте.

«Гололедица на дорогах, снежные заносы. Период предупреждения до 10:00 понедельника, 20 февраля», — говорится в сообщении о Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

В воскресенье в столице температура воздуха днем будет колебаться в пределах от минус трех до минус пяти градусов, в Подмосковье — до минус семи градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичам дали прогноз погоды на весну. Специалист «Фобоса» Евгений Тишковец заявлял, что на ранний приход нового сезона жителям Центральной России рассчитывать не стоит.