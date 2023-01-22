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14:08, 22 января 2023
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Массовая авария произошла в Москве

Массовая авария произошла в Москве
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Массовая авария с участием нескольких автомобилей произошла на востоке Москвы, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 108-го километра МКАД (перед шоссе Энтузиастов) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено — перекрыты три полосы из пяти.

Массовая авария с участием четырех автомобилей также произошла в Москве на МКАД в середине января.

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