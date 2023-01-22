Массовая авария произошла в Москве

Массовая авария с участием нескольких автомобилей произошла на востоке Москвы, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 108-го километра МКАД (перед шоссе Энтузиастов) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено — перекрыты три полосы из пяти.

Массовая авария с участием четырех автомобилей также произошла в Москве на МКАД в середине января.