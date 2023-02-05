В Москве произошла массовая авария со стрельбой

Массовая авария, произошедшая на востоке Москвы, закончилась стрельбой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«На шоссе Энтузиастов между двумя водителями произошел конфликт, в ходе которого 39-летний мужчина произвел выстрел в 33-летнего водителя такси из травматического пистолета», — говорится в пресс-релизе. По предварительной информации, срок разрешения на оружие у зачинщика конфликта истек.

На данный момент пострадавшего госпитализировали с раной в ноге. Также сообщается, что после инцидента в стоящие на дороге машины врезался еще один автомобиль. Правоохранители контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, а также привлечение виновного лица к установленной законом ответственности.

Ранее на внутренней стороне восьмого километра МКАД (в районе пересечения Рязанского проспекта) произошла массовая авария.