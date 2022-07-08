Массовая автоавария на МКАД из-за отлетевшего колеса попала на видео

Столкновение девяти автомобилей из-за отлетевшего колеса произошло утром пятницы, 8 июля, на 38 километре внешней стороны МКАД , сообщает ГИБДД Москвы. Авария попала на видео.

«Происшествие стало возможным из-за отрыва колеса у автомобиля ВАЗ 2114, двигавшегося ранее в крайней правой полосе», — говорится в сообщении. По предварительным данным ведомства, пострадавших в массовом ДТП нет. Движение по этому участку МКАД затруднено.