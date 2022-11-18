Массовая драка произошла в сауне на востоке Москвы

Женщина спровоцировала массовую драку в одной из саун на востоке Москвы, сообщают «Известия». По данным издания, она поссорилась с другим посетителем заведения.

«Перепалка переросла в драку, в которой спутник женщины решил за нее заступиться. В итоге в конфликт ввязались четверо мужчин, разнимать которых пришлось сотрудникам сауны», — пишут «Известия».

Работники заведения вызвали полицию. Издание сообщает, что все участники потасовки были задержаны. По факту случившегося проводится проверка. В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве «Мосленте» сообщили, что не обладают информацией об этом инциденте.

Ранее массовая драка приезжих в Подмосковье попала на видео.