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15:05, 19 февраля 2023
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Массовая драка произошла в столичном кафе

Массовая драка произошла в столичном кафе
Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Массовая драка с участием 15 человек произошла в одном из кафе на юго-востоке столицы, сообщает РЕН ТВ.

По имеющейся информации, инцидент произошел ночью 19 февраля в заведении на Люблинской улице. Прибывшие на место полицейские установили, что между гражданами России, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии в кафе произошел словесный конфликт, который перерос в массовую драку.

Потасовка между посетителями продолжилась на улице. Правоохранители задержали 15 человек, которых доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее массовая драка с участием шоумена Барецкого в Москве попала на видео.

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