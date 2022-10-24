Один человек пострадал в результате массового конфликта в Москве

Один человек пострадал в результате массового конфликта на северо-западе города, сообщили «Мосленте» в Главном управлении МВД по Москве.

«Около 04:40 утра в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на улице Героев Панфиловцев, дом 1, строение 1, рядом со станцией метро "Сходненская". Полицейские, прибыв на место, установили четверых участников инцидента, одному из которых потребовалась помощь медиков, но от госпитализации он отказался. Трое мужчин доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по факту проводится проверка, обстоятельства и причины конфликта устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Краснознаменске произошла драка с поножовщиной, закончившаяся гибелью одного человека.