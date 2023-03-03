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08:28, 03 марта 2023
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Три человека погибли при столкновении машины со столбом в Москве

Три человека погибли при столкновении машины со столбом в Москве
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Три человека погибли в ДТП на Варшавском шоссе в Москве. Автомобиль столкнулся с бетонным столбом и перевернулся. ЧП попало на видео, опубликованное в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«На Варшавском шоссе водитель автомобиля совершил наезд на препятствие. Погибли три человека, еще один пострадал», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

На видеокадрах машину заносит и она врезается в фонарный столб, освещение на улице отключается. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Лефортовском тоннеле в Москве бетономешалка опрокинулась на легковой автомобиль. Момент падения попал на видео. Тогда было перекрыто движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК).

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