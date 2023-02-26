Массовое обливание водой на улице в Подмосковье попало на видео

Массовое обливание водой на улице в подмосковном Красногорске попало на видео, опубликованное Telegram-каналом «Москвы 24». Жители города приняли участие в акции «Быть здоровым — это модно».

«В Красногорске было очень бодро! На одной из городских площадей местные жители устроили массовое обливание. На термометрах — около ноля градусов, но участникам мероприятия, кажется, совсем не холодно», — говорится в сообщении канала.

Попавшие в кадр участники мероприятия одеты в купальные костюмы, короткие шорты или бриджи. По команде они обливают себя водой из красных и синих ведер.