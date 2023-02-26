Массовое обливание водой на улице в Подмосковье попало на видео
Массовое обливание водой на улице в подмосковном Красногорске попало на видео, опубликованное Telegram-каналом «Москвы 24». Жители города приняли участие в акции «Быть здоровым — это модно».
«В Красногорске было очень бодро! На одной из городских площадей местные жители устроили массовое обливание. На термометрах — около ноля градусов, но участникам мероприятия, кажется, совсем не холодно», — говорится в сообщении канала.
Попавшие в кадр участники мероприятия одеты в купальные костюмы, короткие шорты или бриджи. По команде они обливают себя водой из красных и синих ведер.
Акция «Быть здоровым — это модно» прошла в 20 российских городах — от Владивостока до Калининграда. В ней приняли участие около трех тысяч человек, уточняет «Москва 24».
Ранее была названа самая «нецензурная» прошедшая на Красной площади акция. В ней приняли участие 13 человек.