Город
23:21, 26 февраля 2023
1 мин.

Массовое обливание водой на улице в Подмосковье попало на видео

Массовое обливание водой на улице в Подмосковье попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Москвы 24»

Массовое обливание водой на улице в подмосковном Красногорске попало на видео, опубликованное Telegram-каналом «Москвы 24». Жители города приняли участие в акции «Быть здоровым — это модно».

«В Красногорске было очень бодро! На одной из городских площадей местные жители устроили массовое обливание. На термометрах — около ноля градусов, но участникам мероприятия, кажется, совсем не холодно», — говорится в сообщении канала.

Попавшие в кадр участники мероприятия одеты в купальные костюмы, короткие шорты или бриджи. По команде они обливают себя водой из красных и синих ведер.

Акция «Быть здоровым — это модно» прошла в 20 российских городах — от Владивостока до Калининграда. В ней приняли участие около трех тысяч человек, уточняет «Москва 24».

Ранее была названа самая «нецензурная» прошедшая на Красной площади акция. В ней приняли участие 13 человек.

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