Названа самая «нецензурная» акция в центре Москвы

Самую «нецензурную» акцию, прошедшую на Красной площади, назвала «Мослента» в материале о необычных выступлениях в центре столицы. 18 апреля 1991 года движение «Экспроприация территории искусства» (Э. Т. И.) организовало акцию с участием 13 человек, посвященную закону о нравственности, который запрещал ненормативную лексику в общественных местах.

Своими телами люди выложили напротив Мавзолея слово из трех букв. Участниками акции по большей части были столичные панки. В последний момент на брусчатку лег случайный прохожий. Все 13 человек практически сразу были задержаны милицией и доставлены в ближайшее отделение.

Акцию неправильно интерпретировали: было решено, что это оскорбление в адрес захороненного в Мавзолее революционера Владимира Ленина. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Злостное хулиганство, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом или особой дерзостью», однако через три месяца его закрыли за отсутствием состава преступления.

Ранее вокруг тела Ленина развернулась общественная дискуссия. Депутат Московской государственной Думы призвал захоронить революционера рядом с родственниками. Это предложение вызвало неоднозначную реакцию у россиян.