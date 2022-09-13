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15:17, 13 сентября 2022
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Массовое отравление спортсменов произошло в Подмосковье

Массовое отравление спортсменов произошло в Подмосковье
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с массовым отравлением на спортивных сборах в подмосковном Дмитрове, сообщает надзорный орган во вторник, 13 сентября.

«По предварительным данным, сегодня утром с признаками отравления в медицинское учреждение обратились 7 человек, проживающих на территории ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России" в деревне Парамоново Дмитровского городского округа», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия проводится прокурорская проверка. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц спортивного учреждения и организации, оказывающей услуги питания.

Ранее стало известно, что отравившийся арбузом мужчина попал в реанимацию в Москве.

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