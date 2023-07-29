Массовое отравление произошло в Подмосковье

Массовое отравление произошло на предприятии «Союзснаб» в подмосковном городе Красногорске, передает «112».

По информации канала, после приема пищи сразу 37 человек почувствовали себя плохо. Большую часть из них экстренно госпитализировали.

Теперь на предприятии под контролем Роспотребнадзора проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, уточняет «112».

Ранее сообщалось, что ресторан популярной сети в Москве закрыли после отравления посетителя.