Ресторан популярной сети в Москве закрыли после отравления посетителя

Ресторан популярной сети «Моремания» на Житной улице закрыли после отравления посетителя. Об этом сообщает отдел Управления Роспотребнадзора по Москве в Центральном административном округе.

«При проведении осмотра помещений выявлены грубые нарушения, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», — говорится в сообщении.

Специалисты установили, что продукты в холодильниках ресторана не имели маркировки с датами изготовления, вскрытия упаковки и производителях. Всего с реализации сняли 278 килограммов пищевой продукции, уточнил Роспотребнадзор.

По результатам проверки был составлен протокол по статье 6.6 КоАП России («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Замоскворецкий районный суд приостановил работу заведения на 90 суток.

Ранее в Москве пригрозили закрыть пять ресторанов за несоблюдение санитарных норм.