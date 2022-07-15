Город
Сегодня в 13:55
1 мин.

«Массовое побоище» во дворе подмосковного ЖК попало на видео

«Массовое побоище» во дворе подмосковного ЖК попало на видео
Кадр: Telegram-канал «SHOT»

Массовая драка во дворе ЖК «Люберецкий» в подмосковных Люберцах попала на видео. Сделанной очевидцами записью поделился Telegram-канал Shot.

«Размашистые мегаудары костылем, убегающий и падающий мужик с коляской, беспомощная охрана: один обычный вечер в этом ЖК», — говорится в сообщении канала.

Точная причина «побоища» пока не известна. В городских пабликах предположили, что конфликт завязался между не поделившими картонные коробки, оставленные кем-то из местных жителей, рабочими.

Ранее на футбольном поле под окнами жилых домов в Люберцах произошла массовая драка. В ней приняли участие около 20 человек.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.