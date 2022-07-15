«Массовое побоище» во дворе подмосковного ЖК попало на видео

Точная причина «побоища» пока не известна. В городских пабликах предположили, что конфликт завязался между не поделившими картонные коробки, оставленные кем-то из местных жителей, рабочими.

Ранее на футбольном поле под окнами жилых домов в Люберцах произошла массовая драка. В ней приняли участие около 20 человек.