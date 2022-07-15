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«Массовое побоище» во дворе подмосковного ЖК попало на видео
Кадр: Telegram-канал «SHOT»
Массовая драка во дворе ЖК «Люберецкий» в подмосковных Люберцах попала на видео. Сделанной очевидцами записью поделился Telegram-канал Shot.
«Размашистые мегаудары костылем, убегающий и падающий мужик с коляской, беспомощная охрана: один обычный вечер в этом ЖК», — говорится в сообщении канала.
Точная причина «побоища» пока не известна. В городских пабликах предположили, что конфликт завязался между не поделившими картонные коробки, оставленные кем-то из местных жителей, рабочими.
Ранее на футбольном поле под окнами жилых домов в Люберцах произошла массовая драка. В ней приняли участие около 20 человек.