Банкир спрогнозировал массовый отказ россиян от ипотеки

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в беседе с «Известиями» спрогнозировал массовый отказ россиян от ипотеки по итогам 2022 года.

По словам эксперта, существенное сокращение ипотечных кредитов произойдет на фоне опасений людей по поводу своей работы и будущего. При этом он отметил, что уменьшение российскими банками ставки на 2 процентных пункта после снижения ключевой ставки ЦБ — ощутимая разница для заемщиков по жилищным кредитам.

«При ипотеке люди даже за полпроцента реальной стоимости кредита борются, обращают на это внимание. Конечно, это даст определенный стимул. Тем не менее мы должны без иллюзии понимать: спрос в этом году будет меньше, чем в 2021-м. Выдача ипотеки, я думаю, по году будет суммарно меньше на 15–20 процентов, чем в прошлом году», — отметил Задорнов.

Собеседник добавил, что в 2021 году недвижимость в России подорожала на 18-20 процентов, но в 2022 году цены замедлят рост из-за сокращения спроса, которое вынуждает застройщиков держать стоимость.

Ранее «Жилфонд» оценил востребованность ипотеки после снижения ставки.