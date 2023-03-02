В Москве предупредили массовый суицид школьников

В Москве предупредили массовый суицид подростков, передает в Telegram-канале Baza. По его данным, о планах четырех школьниц стало известно врачам от девочки, попавшей в клинику с суицидальными мыслями.

«Самоубийство запланировали на 4 марта — в этот день четыре девочки, которые состояли в одном чате "Зажжем" в WhatsApp, хотели подняться на крышу высотки. Теперь их переписку внимательно изучают следователи, назначена проверка по статье о доведении до самоубийства», — сообщает Baza.

По данным администраторов канала, это не первый случай. 18 февраля в Выхино-Жулебино под окнами одного из домов, нашли двух школьниц. Одна из девочек скончалась до приезда скорой, другую с тяжелыми травмами увезли в больницу.

Ранее школьник покончил с собой в Подмосковье. Источник со ссылкой на семью мальчика передает, что ребенок не высказывал мыслей о суициде и не упоминал о каких-либо проблемах.