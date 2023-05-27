19:01, 27 мая 2023
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Массовый запуск воздушных змеев в Москве попал на видео
В заповеднике «Царицыно» на фестивале «Пестрое небо» запустили десятки воздушных змеев.
Фото: Unsplash
В столичном музее-заповеднике «Царицыно» на фестивале «Пестрое небо» москвичи запустили десятки воздушных змеев. Видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На кадрах видны десятки воздушных змеев, запущенных в небо. Самой большой воздушной инсталляцией оказался тридцатиметровый кит. Увидеть необычные фигуры в небе собрались сотни жителей Москвы.