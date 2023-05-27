Массовый запуск воздушных змеев в Москве попал на видео

Как сообщает официальный организатор мероприятия, фестиваль продолжится в заповеднике в воскресенье, 28 мая. Посетителям будут также доступны фудкорты и мастер-классы по изготовлению змеев.

Ранее стало известно, что в Москве открылся гастрономический фестиваль «Рыбная неделя».