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19:01, 27 мая 2023
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Массовый запуск воздушных змеев в Москве попал на видео

В заповеднике «Царицыно» на фестивале «Пестрое небо» запустили десятки воздушных змеев.

Массовый запуск воздушных змеев в Москве попал на видео
Фото: Unsplash

В столичном музее-заповеднике «Царицыно» на фестивале «Пестрое небо» москвичи запустили десятки воздушных змеев. Видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видны десятки воздушных змеев, запущенных в небо. Самой большой воздушной инсталляцией оказался тридцатиметровый кит. Увидеть необычные фигуры в небе собрались сотни жителей Москвы.

Как сообщает официальный организатор мероприятия, фестиваль продолжится в заповеднике в воскресенье, 28 мая. Посетителям будут также доступны фудкорты и мастер-классы по изготовлению змеев.

Ранее стало известно, что в Москве открылся гастрономический фестиваль «Рыбная неделя».