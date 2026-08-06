Мать под Москвой в попытке спасти сына полетела вниз вместе с ним

В подмосковном Раменском женщина в попытке спасти трехлетнего сына, выпадающего из окна, полетела вниз вместе с ним. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, на седьмом этаже многоквартирного дома было застолье. В тот вечер трехлетний мальчик играл с братьями и сестрой на подоконнике и неожиданно стал падать. Мать, заметив произошедшее, подбежала к маленькому ребенку и схватила его в попытке спасти. Но вместо этого 39-летняя женщина полетела из окна вместе с ним. Дети, которые играли с мальчиком, стали свидетелями падения матери и сына.

Уточняется, что травмы стали не совместимы с жизнью для обоих. У женщины остались маленькие дети.

SHOT также пишет, что в этом же доме в Раменском несколько лет назад произошла аналогичная история. Тогда из окна выпал и насмерть разбился молодой человек.

В июне также стало известно о падении пятилетней девочки из окна на северо-востоке Москвы. Ребенок оперся на москитную сетку.