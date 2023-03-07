Мать ударила свою дочь ножом в пах из-за семейных ссор

55-летняя женщина ударила 19-летнюю дочь ножом в пах, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. По информации местных СМИ, женщина сделала это из-за частых ссор наследницы с мужем.

«В полицию Хасавюртовского района поступило сообщение из медучреждения о том, что с проникающим ножевым ранением паховой области доставлена 19-летняя местная жительница. Предположительно телесное повреждение девушке нанесла ее мать, проживающая там же», — говорится в сообщении МВД.

Подозреваемую доставили в полицию, где она во всем созналась, но пояснила, что ранение произошло непреднамеренно. Несколько односельчанок якобы пришли к ним в дом для выяснения отношений с девушкой, а женщина попыталась разнять драку. Она оттолкнула дочь, случайно задев ее ножом, который держала в руке.

«Как нож оказался в ее руках, она не помнит», — уточнили в ведомстве.

По данным издания Mash Gor, жительница села Гоксувотар Хасавюртовского района таким образом наказала дочь за то, что та часто уходила от мужа. Свадьбу молодые сыграли недавно, но уже несколько раз молодая жена с вещами возвращалась в родительский дом. Ее мать посчитала, что наследница позорит этим родных. Девушку с тяжелым ранением госпитализировали.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом атаковал прохожих в подмосковном парке в Домодедово. Он ранил охранника.