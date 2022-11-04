Раскрыт материал «ножек» столичной многоэтажки

О столичном «доме на ножках» рассказали в группе «История Москвы» социальной сети «ВКонтакте». В материале раскрыли материал, из которого сделаны опоры.

«По адресу Беговая, 34, можно найти дом, который выделяется на фоне других построек. У этого здания много неофициальных названий: "дом на ножках", "дом-сороконожка" или "дом авиаторов"», — говорится в сообщении. По имеющейся информации, 13-этажное сооружение стоит на 40 массивных железобетонных сваях.

Уточняется, что «домом авиаторов» здание назвали в честь его обитателей — работников авиационного завода «Знамя труда». Архитектором проекта был профессор Андрей Меерсон, который планировал сделать целый «вертикальный квартал» из построек, приподнятых над землей.

Ранее в Москве обнаружили дом «из сказки». Его построили в 1907 году в русском стиле.