17:11, 23 июня 2023
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Москвичи рассказали об отношении к суррогатному материнству
Рождение ребенка с помощью суррогатного материнства поддержали 74 процента москвичей.
Фото: Ignacio Campo / Unsplash
Москвичи рассказали об отношении к суррогатному материнству в проведенном «Мослентой» опросе.
74 процента москвичей поддержали этот способ, отметив, что для многих людей это единственный шанс стать родителями.
«Я против! Ребенок должен жить только со своей биологической мамой», — такого мнения придерживаются 26 процентов респондентов.
Ранее об отношениях с рожденными ею детьми рассказала суррогатная мать Светлана Журавлева. Она призналась, что поддерживает близкие отношения с двумя мальчиками, которых она родила для другой семьи.