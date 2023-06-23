Москвичи рассказали об отношении к суррогатному материнству в проведенном «Мослентой» опросе.

74 процента москвичей поддержали этот способ, отметив, что для многих людей это единственный шанс стать родителями.

«Я против! Ребенок должен жить только со своей биологической мамой», — такого мнения придерживаются 26 процентов респондентов.

Ранее об отношениях с рожденными ею детьми рассказала суррогатная мать Светлана Журавлева. Она призналась, что поддерживает близкие отношения с двумя мальчиками, которых она родила для другой семьи.