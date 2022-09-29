10:39, 29 сентября 2022
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Мавзолей Ленина и некрополь у Кремля в Москве закроют для посетителей
Фото: Rolf Vennenbernd/dpa / Globallookpress.com
О закрытии Мавзолея Ленина и некрополя у Кремлевской стены в Москве для посетителей сообщает в четверг, 29 сентября, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-центр Федеральной службы охраны России.
По сообщению агентства, допуск посетителей не будет осуществляться 29 и 30 сентября «в связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий».
Ранее свое желание вернуться в Мавзолей Ленина на Красной площади объяснил популярный музыкант, один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Он отметил, что в детские годы это место произвело на него незабываемые впечатления.