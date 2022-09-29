Мавзолей Ленина и некрополь у Кремля в Москве закроют для посетителей

О закрытии Мавзолея Ленина и некрополя у Кремлевской стены в Москве для посетителей сообщает в четверг, 29 сентября, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-центр Федеральной службы охраны России.

По сообщению агентства, допуск посетителей не будет осуществляться 29 и 30 сентября «в связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий».

Ранее свое желание вернуться в Мавзолей Ленина на Красной площади объяснил популярный музыкант, один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Он отметил, что в детские годы это место произвело на него незабываемые впечатления.