Город
10:39, 29 сентября 2022
1 мин.

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремля в Москве закроют для посетителей

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремля в Москве закроют для посетителей
Фото: Rolf Vennenbernd/dpa / Globallookpress.com

О закрытии Мавзолея Ленина и некрополя у Кремлевской стены в Москве для посетителей сообщает в четверг, 29 сентября, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-центр Федеральной службы охраны России.

По сообщению агентства, допуск посетителей не будет осуществляться 29 и 30 сентября «в связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий».

Ранее свое желание вернуться в Мавзолей Ленина на Красной площади объяснил популярный музыкант, один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Он отметил, что в детские годы это место произвело на него незабываемые впечатления.

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