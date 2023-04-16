20:02, 16 апреля 2023
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Мавзолей Ленина вновь открылся для посетителей в Москве
Мавзолей Ленина в Москве вновь открылся для посетителей 16 апреля.
Фото: АГН Москва / <a href="https://globallookpress.com/" target="_blank">Globallookpress.com</a>
Об открытии Мавзолея Ленина, который был закрыт на профилактические работы в течение двух месяцев, ТАСС сообщили в пресс-центр Федеральной службы охраны Российской Федерации.
По имеющейся информации, Мавзолей в столице открылся в воскресенье 16 апреля. Бесплатный вход будет открыт для посетителей по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 13:00.
Ранее стало известно, что Мавзолей закрывают в Москве раз в несколько лет для проведения плановых профилактических работ, детали которых не раскрываются.