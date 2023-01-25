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16:01, 25 января 2023
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Мавзолей Ленина в Москве закроют для посетителей

Мавзолей Ленина в Москве закроют для посетителей
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

О временном закрытии Мавзолея Ленина и некрополя у Кремлевской стены в Москве для посетителей сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Федеральной службы охраны Российской Федерации.

«С 13 февраля по 15 апреля 2023 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт в связи с проведением профилактических мероприятий», — говорится в текте новости.

По информации агентства, плановые профилактические работы проводятся в Мавзолее раз в несколько лет, их детали обычно не оглашаются. В частности, такие работы проводились в 2017, 2019 и 2022 годах.

Ранее были раскрыты цены в кремлевской столовой для чиновников и депутатов.

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