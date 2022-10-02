В МЧС назвали сроки рассеивания тумана в Москве

Сроки рассеивания тумана в Москве назвали в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице. По информации ведомства, туман сохранится в городе до 10:00 воскресенья, 2 октября.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета с сохранением до 10:00 2 октября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости 500-700 метров», — говорится в сообщении.

Горожан предупредили об опасности на дорогах и необходимости значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, следует избегать внезапных маневров на дороге (обгонов, перестроений, опережений) и не оставлять детей на улице без присмотра.

Ранее густой туман, окутавший несколько районов Москвы, попал на видео.