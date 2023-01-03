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14:03, 03 января 2023
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МЧС предупредило москвичей об опасности

МЧС предупредило москвичей об опасности
Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Экстренное предупреждение об опасных погодных условиях опубликовало во вторник, 3 января, главное управление МЧС России по Москве.

«В период с 13:00 часов с сохранением до конца суток 3 января местами в Москве ожидается ледяной дождь. Местами налипание мокрого снега, гололед», — говорится в сообщении столичного ведомства.

Автомобилистов региона призвали в этот период значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улицах, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра.

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