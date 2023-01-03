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09:50, 03 января 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра, передает Гидрометцентр России.

«Москва. Гололедица. Период предупреждения с 22:00 4 января», — говорится в сообщении. Жителей Подмосковья, в свою очередь, предупредили об усилении ветра с 15:00 3 января до 15:00 4 января.

Во вторник, 3 января, в столичном регионе прогнозируется дождь с мокрым снегом, местами сильный гололед. Температура воздуха поднимется до плюс двух градусов тепла.

В среду, 4 января, температура опуститься до минус 2-4 градусов. Возможны осадки в виде небольшого снега и гололедица.

Ранее сообщалось, что 1 января в Москве стало рекордно теплым за всю историю.

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