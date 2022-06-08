В МЧС напомнили о правилах использования небольших судов на воде

О правилах использования маломерных судов на воде, напомнили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве рассказали, что перед использованием судна его необходимо зарегистрировать и провести техническое освидетельствование и проверить срок действия удостоверения на право управления маломерным судном.

«Катер или лодка должны быть укомплектованы сертифицированными спасательными средствами. На всех, находящихся в лодке, должны быть надеты спасательные жилеты», — добавили в пресс-службе.

В службе спасения также рассказали и о правилах пользования спасательным жилетом. По словам специалистов МЧС, индивидуальные спасательные средства нужно надевать при использовании водного мотоцикла, буксируемых устройствах (водных лыжах, бананах), на беспалубных маломерных судах во время движения.

Ранее Роспотребнадзор разрешил купание в водоемах десяти зон отдыха Москвы.