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В МЧС напомнили о правилах использования небольших судов на воде

В МЧС напомнили о правилах использования небольших судов на воде
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

О правилах использования маломерных судов на воде, напомнили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве рассказали, что перед использованием судна его необходимо зарегистрировать и провести техническое освидетельствование и проверить срок действия удостоверения на право управления маломерным судном.

«Катер или лодка должны быть укомплектованы сертифицированными спасательными средствами. На всех, находящихся в лодке, должны быть надеты спасательные жилеты», — добавили в пресс-службе.

В службе спасения также рассказали и о правилах пользования спасательным жилетом. По словам специалистов МЧС, индивидуальные спасательные средства нужно надевать при использовании водного мотоцикла, буксируемых устройствах (водных лыжах, бананах), на беспалубных маломерных судах во время движения.

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