Город
Сегодня в 12:41
1 мин.

МЧС экстренно предупредило о ливнях с градом и шквалистом ветре в Москве

МЧС экстренно предупредило о ливнях с градом и шквалистом ветре в Москве
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жителей Москвы предупредили о надвигающейся на город непогоде. Обращение к горожанам опубликовали на сайте главного управления МЧС России по столице в понедельник, 11 июля. Ведомство рассылает соответствующие СМС-сообщения.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет во второй половине дня с сохранением до конца суток 11 июля местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Москвичам и гостям столицы порекомендовали снижать скорость движения на дорогах и увеличивать дистанцию между автомобилями, избегать внезапных маневров, парковать машины вдали от деревьев и не оставлять детей без присмотра.

Ранее москвичей предупредили об аномально жаркой погоде 11 июля. Воздух в столице прогреется до 33 градусов.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.