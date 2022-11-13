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14:27, 13 ноября 2022
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МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Подмосковье

МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Подмосковье
Фото: Egor Myznik / Unsplash

О неблагоприятных погодных условиях в Подмосковье в воскресенье, 13 ноября, предупредило Главное управление МЧС по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 11:00 13 ноября до 6:00 14 ноября местами в Московской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует оставлять автомобили в гаражах, либо парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

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