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13:01, 13 ноября 2022
1 мин.

Последствия ураганного ветра в Москве попали на видео

Последствия ураганного ветра в Москве попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

На видео попали последствия ураганного ветра, бушующего в эти выходные в Москве. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москва 24».

«Сильный ветер и разбушевавшиеся деревья продолжают "бить" прямо в цель. Не повезло и автомобилю на Старопименовском переулке», — подписали администраторы канала.

На кадрах видно, что упавшее дерево сильно повредило припаркованный у жилых домов автомобиль. Ветки разбили лобовое стекло.

Кроме того, упавшие деревья повредили несколько машин в районе Зюзино и на Ботанической улице. В некоторых столичных районах непогода повредила крыши и фасады зданий.

Синоптики предупреждают, что в течение дня порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, в связи с чем стоит быть особенно осторожными и не парковать машины у шатких конструкций и деревьев.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области до 9:00 понедельника, 14 ноября.

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