Последствия ураганного ветра в Москве попали на видео

На кадрах видно, что упавшее дерево сильно повредило припаркованный у жилых домов автомобиль. Ветки разбили лобовое стекло.

Кроме того, упавшие деревья повредили несколько машин в районе Зюзино и на Ботанической улице. В некоторых столичных районах непогода повредила крыши и фасады зданий.

Синоптики предупреждают, что в течение дня порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, в связи с чем стоит быть особенно осторожными и не парковать машины у шатких конструкций и деревьев.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области до 9:00 понедельника, 14 ноября.