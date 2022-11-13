Последствия ураганного ветра в Москве попали на видео
На видео попали последствия ураганного ветра, бушующего в эти выходные в Москве. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москва 24».
«Сильный ветер и разбушевавшиеся деревья продолжают "бить" прямо в цель. Не повезло и автомобилю на Старопименовском переулке», — подписали администраторы канала.
На кадрах видно, что упавшее дерево сильно повредило припаркованный у жилых домов автомобиль. Ветки разбили лобовое стекло.
Кроме того, упавшие деревья повредили несколько машин в районе Зюзино и на Ботанической улице. В некоторых столичных районах непогода повредила крыши и фасады зданий.
Синоптики предупреждают, что в течение дня порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, в связи с чем стоит быть особенно осторожными и не парковать машины у шатких конструкций и деревьев.
Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области до 9:00 понедельника, 14 ноября.