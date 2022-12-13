МЧС предупредило москвичей об опасности

Экстренное предупреждение об опасных погодных условиях опубликовало во вторник, 13 декабря, Главное управление МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 13 декабря до 09:00 14 декабря в Москве ожидается сильный снег. Сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы. Количество осадков ожидается 10-12 миллиметров, прирост снежного покрова — 13-15 сантиметров», — говорится в пресс-релизе.

МЧС посоветовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов, перестроений и опережений, а также парковать машины вдали от деревьев. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильной гололедице.