Синоптики предупредили москвичей о сильной гололедице

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за неблагоприятных условий, рассказали в Гидрометцентре России.

«Гололедица. Период предупреждения до 14:00 14 декабря», — уведомили москвичей синоптики.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что во вторник, 13 декабря, на погоду в столице повлияет сильный атмосферный фронт. В регионе по-прежнему облачно, пройдут небольшие дожди, переходящие в мокрый снег, а затем и в снег, который вечером будет более интенсивным, и из-за этого образуется гололедица.

«Температура воздуха минус один — плюс один, по области от минуса трех до плюс двух градусов. Переход температуры через нулевую отметку в сторону отрицательных значений ожидается в период с 14 до 16 часов. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного стола, что ниже нормы», — пояснил метеоролог.

Он отметил, что в среду снегопады продолжатся, а температура опустится до 3-5 градусов мороза.

Ранее в Москве аномальные дожди обновили рекорд по осадкам.