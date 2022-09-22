МЧС экстренно предупредило о ливне с грозой в Подмосковье

В четверг, 22 сентября, в Подмосковье ожидается ливень с грозой. Об этом экстренно предупредило ГУ МЧС России по Московской области.

Со ссылкой на синоптиков Росгидромета ведомство уточнило, что предупреждение о непогоде действует до конца суток 22 сентября.

В МЧС порекомендовали во время непогоды оставаться дома либо находится в укрытии, не находиться вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций. Водителям посоветовали припарковать автомобили около обочины и переждать ливень.

В ведомстве напомнили и о правилах безопасности во время грозы и молнии. «Никогда не прячьтесь от молнии под одиноко стоящим деревом, под высокими металлическими конструкциями, помните, молния никогда не попадает в кустарник, лучше спрячьтесь под ним. Если вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление», — рассказали в пресс-службе.

Там также порекомендовали во время ударов молнии не подходить близко к проводке, водостокам с крыш, антенне и не пользоваться электронными и электробытовыми приборами.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам «совершенную осень» на выходных с похолоданием и дождями.