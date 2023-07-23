«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области. Предупреждение об опасной погоде появилось на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеослужбы, период предостережения действует до 20:00 воскресенья, 23 июля. В городе ожидается гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Как сообщают метеорологи, днем в воскресенье в столице ожидается до плюс 19-20 градусов, облачно, местами дождь. В понедельник, 24 июля, температура воздуха опустится до 18 градусов тепла.

Ранее синоптик Позднякова рассказала москвичам о погоде на август.