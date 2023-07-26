МЧС предупредило москвичей об опасности

О ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 15-20 метров в секунду до конца суток в среду, 26 июля, предупредило ГУ МЧС России по Москве.

Горожанам порекомендовали не парковать автомобили рядом с деревьями и шаткими конструкциями, не оставлять без присмотра детей и избегать резких маневров на дорогах.

Аналогичное предупреждение сделали и городские службы. Непогода, по прогнозам синоптиков, придет в Москву уже с 11:00.

Ранее синоптик Тишковец предупредил, что больше всего осадков в Москве выпадет с 15:00 до 21:00.