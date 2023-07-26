Синоптик предупредил москвичей о мощных ливнях с градом

О ливнях в Москве во второй половине дня в среду, 26 июля, предупредил в беседе с ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что больше всего осадков выпадет с 15:00 до 21:00.

Всего за день, по прогнозам синоптика, выпадет 25 процентов месячной нормы осадков. Небо над столицей затянут тучи уже после полудня.

Кроме того, по его словам, местами ожидается град диаметром до 1-3 сантиметров и усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду. При этом воздух в столице прогреется до 25-27 градусов, по области — до 29 градусов.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области 26 июля из-за грозы.