В МЧС дали рекомендации по безопасной эксплуатации электросамоката

С начала сезона в столице произошло уже пять случаев самовозгораний электросамокатов, сообщает пресс-служба МЧС России. В результате одного из них, произошедшего в квартире многоэтажного дома в Москве, погиб человек. Специалисты дали рекомендации по безопасной эксплуатации этого средства передвижения.

Сотрудники ведомства рекомендуют перед каждым использованием машины проверять зарядное устройство, сетевой кабель, сетевую вилку и батарею на наличие повреждений. При выявлении неполадок электросамокатом пользоваться запрещено по соображениям безопасности. Диагностикой и ремонтом, в свою очередь, должны заниматься специалисты.

Первое правило при горении электросамоката в здании — вызвать пожарных по телефону 101. Сбивать пламя самостоятельно допускается покрывалом для изоляции очага возгорания. В случае, если остановить горение в первую минуту не удалось, эксперты МЧС заявляют о необходимости немедленной эвакуации.

Ранее на юге Москвы сгорело семь автомобилей. Крупный пожар попал на видео.