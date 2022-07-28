Город
Сегодня в 12:40
1 мин.

МЧС экстренно предупредило о ливне с грозой в Москве

МЧС экстренно предупредило о ливне с грозой в Москве
Фото: АГН «Москва»

В четверг, 28 июля, в Москве ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Об этом экстренно предупредило ГУ МЧС России по столице.

Со ссылкой на синоптиков Росгидромета ведомство уточнило, что предупреждение о непогоде будет в силе до конца суток.

МЧС напомнило водителям о правилах безопасности на дорогах. Автомобилистам порекомендовали снизить скорость, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности был объявлен в Москве и области.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.