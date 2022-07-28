МЧС экстренно предупредило о ливне с грозой в Москве

В четверг, 28 июля, в Москве ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Об этом экстренно предупредило ГУ МЧС России по столице.

Со ссылкой на синоптиков Росгидромета ведомство уточнило, что предупреждение о непогоде будет в силе до конца суток.

МЧС напомнило водителям о правилах безопасности на дорогах. Автомобилистам порекомендовали снизить скорость, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности был объявлен в Москве и области.