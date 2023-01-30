МЧС предупредило москвичей об опасности

Об опасности из-за сильного ветра, метели и гололедицы предупредили москвичей в МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 30 января до 01:00 31 января в Москве ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду, снег, местами метель, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в ведомстве рекомендовали жителям столицы быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобили вдали от деревьев, при использовании автомобиля снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать обгонов, перестроений и опережений.

Ранее «мартовскую» погоду пообещали москвичам на неделе. Температура воздуха не опустится ниже двух градусов мороза.