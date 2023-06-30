МЧС экстренно предупредило москвичей об опасной погоде

Экстренное предупреждение об опасной погоде выпустило ГУ МЧС России по Москве. По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия ожидаются в течение двух часов с сохранением до 20:00 пятницы, 30 июня.

В городе ожидается ливневый дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Горожанам порекомендовали избегать резких маневров на дорогах, снизить скорость, парковать авто вдали от деревьев и шатких конструкций и не оставлять детей без присмотра.

Ранее о сильном ветре и грозе с градом 30 июня предупредил москвичей синоптик Гидрометцентра России.