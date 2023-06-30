08:57, 30 июня 2023
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Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и грозе
О сильном ветре и грозе с градом 30 июня предупредили москвичей синоптики.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, дождь и гроза ожидаются в Москве в пятницу, 30 июня. Синоптики Гидрометцентра России объявили в городе и области «желтый» уровень погодной опасности.
Предупреждение о непогоде действует с 9:00 до 21:00 30 июня. А предупреждение о сильном ветре — до 21:00 субботы, 1 июля. Кроме того, местами возможен град.
Днем воздух в Москве прогреется до 18-20 градусов. Ночью ожидается 13-15 градусов. В выходные дни, 1 и 2 июля, в городе потеплеет максимум до 25 градусов. Возможны кратковременные дожди.
Ранее тропическую ночную погоду в выходные москвичам пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.