Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и грозе

Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, дождь и гроза ожидаются в Москве в пятницу, 30 июня. Синоптики Гидрометцентра России объявили в городе и области «желтый» уровень погодной опасности.

Предупреждение о непогоде действует с 9:00 до 21:00 30 июня. А предупреждение о сильном ветре — до 21:00 субботы, 1 июля. Кроме того, местами возможен град.

Днем воздух в Москве прогреется до 18-20 градусов. Ночью ожидается 13-15 градусов. В выходные дни, 1 и 2 июля, в городе потеплеет максимум до 25 градусов. Возможны кратковременные дожди.

Ранее тропическую ночную погоду в выходные москвичам пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.