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10:45, 31 октября 2022
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МЧС предупредило москвичей об опасности

МЧС предупредило москвичей об опасности
Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Экстренное предупреждение об опасных погодных условиях опубликовало в понедельник утром, 31 октября, Главное управление МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 до 21:00 31 октября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Местами гололедица», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС советует не оставлять детей без присмотра, а водителям рекомендует снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать внезапных маневров.

Ранее в Москве из-за сильного ветра и гололедицы объявили «желтый» уровень погодной опасности.

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