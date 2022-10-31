«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве и области в объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы, предупреждает Гидрометцентр России.

«Прочие опасности. Местами гололедица», — говорится в сообщении. Предупреждение актуально до 19 часов вторника, 1 ноября.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в московском регионе днем понедельника, 31 октября, составит плюс один-три градуса, а ночью — от минус одного до плюс одного градуса.

Ранее москвичей предупредили о резкой смене погоды. В понедельник, 31 октября, по словам Леуса, похолодание продолжится. Местами пройдут кратковременные осадки, возможна гололедица.