Город
09:56, 31 октября 2022
1 мин.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве и области в объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы, предупреждает Гидрометцентр России.

«Прочие опасности. Местами гололедица», — говорится в сообщении. Предупреждение актуально до 19 часов вторника, 1 ноября.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в московском регионе днем понедельника, 31 октября, составит плюс один-три градуса, а ночью — от минус одного до плюс одного градуса.

Ранее москвичей предупредили о резкой смене погоды. В понедельник, 31 октября, по словам Леуса, похолодание продолжится. Местами пройдут кратковременные осадки, возможна гололедица.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.