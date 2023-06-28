МЧС экстренно предупредило москвичей об опасной погоде

Об опасной погоде экстренно предупредило москвичей МЧС.

Дождь, местами ливневый, и гроза ожидаются в столице с 19:00 среды, 28 июня до 02:00 четверга, 29 июня. Кроме того, с 09:00 до 21:00 29 июня к этому добавится град и порывы ветра до 17 метров в секунду.

Водителям порекомендовали снизить скорость движения, избегать опасных маневров на дорогах и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики предупреждили о сильных дождях с грозами в Москве и области.