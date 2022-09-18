МЧС экстренно предупредило жителей Подмосковья о ливне с грозой

О сильном ливне с грозой и градом экстренно предупредило жителей Подмосковье ГУ МЧС по Московской области. На сайте ведомства сообщается, что предупреждение действует в период с 20:00 воскресенья, 18 сентября, до 11:00 понедельника, 19 сентября.

«В период с 21:00 18 сентября до 21:00 19 сентября ожидается усиление ветра южной четверти с порывами 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду», — также предупредили в министерстве.

При непогоде россиянам советуют по возможности оставаться дома или в укрытии, а также использовать зонт и резиновые сапоги. При использовании авто рекомендуется припарковать около обочины дороги и переждать ливень.

Ранее существенное ухудшение погодных условий во второй половине воскресенья, 18 сентября, пообещал москвичам синоптик Роман Вильфанд.