Синоптик пообещал москвичам существенное ухудшение погоды

Существенное ухудшение погодных условий во второй половине воскресенья, 18 сентября, пообещал москвичам руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС синоптик объяснил, что горожан ждет усиление дождя и ветра.

«Если еще утром небольшие дожди, то во второй половине дня они будут местами сильные. Температура будет еще оставаться комфортной — 15-16 градусов, по области до 18 градусов. Ветер усилится до 15 метров в секунду», — спрогнозировал он.

По прогнозам синоптика, с понедельника, 19 сентября, температура в столице опустится и будет держаться на уровне 11-14 градусов тепла. При этом усилится ветер — его порывы достигнут 20 метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормы на 15-18 миллиметров ртутного столба. По словам Вильфанда, москвичей ждет пасмурная и прохладная погода в начале следующей недели.

Ранее сильные дожди пообещал москвичам синоптик Александр Шувалов. Он отметил, что особенно непогода проявит себя в ночь на понедельник, 19 сентября.