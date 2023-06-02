МЧС экстренно предупредило москвичей об опасности

Экстренное предупреждение о ливне, грозе, граде и шквалистом ветре с порывами до 15-20 метров в секунду выпустило в пятницу, 2 июня, МЧС России по столице. Пресс-служба ведомства сообщила, что предупреждение об опасной погоде будет действовать в городе до 21:00.

В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичей просят осторожно управлять транспортными средствами и избегать маневров на дорогах. Кроме того, необходимо внимательнее следить за детьми на улице и обходить шаткие конструкции и деревья.

Ранее первые летние грозы пообещал жителям Москвы синоптик Михаил Леус.